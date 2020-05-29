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ЭКОНОМИКА РБ


НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ МИНСКА ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ БОЛЕЕ 6,5 МЛН РУБЛЕЙ


14:01 29.05.2020

На ремонтные работы в детских загородных лагерях Минска планируется направить более 6,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в текущем году для оказания помощи в подготовке лагерей с круглосуточным пребыванием к работе в летний период выделены денежные средства из консолидированных источников, в том числе из средств бюджета города – 1,5 млн рублей, средств собственников оздоровительных лагерей – не менее 3,9 млн рублей, республиканского бюджета – 116,42 тыс. рублей.

Кроме того, в настоящее время готовится решение Мингорисполкома о направлении на подготовку и укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей Минска средств, заработанных на республиканском субботнике 23 апреля 2020 г. По оперативной информации, на эти цели планируется направить около 1 млн рублей.

В целях обеспечения организации оздоровления детей Минска планируется работа 478 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей, в том числе: 21 стационарный оздоровительный лагерь, 66 лагерей, организованных на арендованных базах санаторно-курортных, оздоровительных и иных организаций республики,

120 круглосуточных лагерей продолжительностью не менее 9 дней, в том числе с использованием палаток, 271 лагерь с дневным пребыванием, организованных на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского резерва.

В течение летнего сезона 2020 года с использованием государственных средств на удешевление стоимости путевок запланировано оздоровить в лагерях различных типов 37779 детей, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием – 29800 детей.

Летнее оздоровление школьников города в 2020 году будут обеспечивать 21 стационарный оздоровительный лагерь и 10 оздоровительных организаций, находящихся в собственности предприятий и организаций Минска.

Работа загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием будет организована с 15 июня в 3-4 смены. Продолжительность смен составит от 18 до 21 дня.

В целях обеспечения максимального охвата оздоровительными мероприятиями детей, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки, предусмотрено выделение средств из бюджета города на удешевление стоимости (доплату до полной стоимости) путевок в оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детям перечисленных категорий.

В летний период 2020 года запланировано оздоровить 1600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 1358 детей-инвалидов, в том числе 168 детей-инвалидов в сопровождении одного из родителей по медицинским показаниям.

Планируется также удешевление стоимости путевок в круглосуточные лагеря для 2200 детей работников бюджетных организаций коммунальной собственности из расчета до 115 рублей на одну путевку.

Для наиболее полного охвата оздоровлением детей запланировано организовать лагеря (отряды) по профилям, направлениям деятельности: спортивные, туристические, военно-патриотические, куда будут направлены более 3500 подростков в возрасте от 15 до 18 лет.

Кроме того, для обеспечения занятости детей планируется работа 65 лагерей труда и отдыха с дневным и круглосуточным пребыванием детей, организованных на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, с охватом более 1100 детей в возрасте 14-18 лет за летний сезон.

Мингорисполкомом согласован перечень принимающих организаций, объектов, видов работ и количество рабочих мест для детей, направляемых в лагеря труда и отдыха.

В основном используются возможности учебных заведений, где дети будут привлечены к работам по уборке помещений, благоустройству и озеленению территорий школ, ремонту школьной мебели, спортивного и хозяйственного инвентаря, переплету и сортировке книг, изготовлению мягкой игрушки и сувениров и др.

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием будут организованы на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского резерва с 1 июня.
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