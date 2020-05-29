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ЭКОНОМИКА РБ


ПАРК МАШИН БГСХА ПОПОЛНИЛ НОВЕЙШИЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН ГОМСЕЛЬМАША


13:19 29.05.2020

Парк машин Белорусской государственной сельхозакадемии (БГСХА, Горки) пополнил новейший зерноуборочный комбайн КЗС-3219КР «ПАЛЕССЕ GS3219».

Как сообщает сайт академии, комбайн – это новейшая разработка ОАО «Гомсельмаш». В настоящее время УО БГСХА является первым и единственным ВУЗом, в котором имеется комбайн такого типа.

Оригинальные конструктивные решения и особенности компоновки рабочих систем комбайна позволяют достигать максимальных результатов при умеренных энергозатратах, что гарантирует низкую себестоимость зерна.

Одной из новейших разработок ОАО «Гомсельмаш» является бортовая информационно-управляющая система (БИУС). Она включает широкий набор функций автоматического контроля, диагностики, регистрации, предупреждения и оповещения комбайнера о нештатных режимах работы и обеспечивает выполнение регулировок и точных настроек рабочих органов машины для различных культур и условий уборки. С этой системой студенты не только ознакомились теоретически, но и смогли самостоятельно произвести регулировки на новейшем зерноуборочном комбайне.

Изучение комбайна включили в учебный процесс и уже 27 мая студенты 3 курса факультета механизации сельского хозяйства приступили к изучению дисциплины «Электронные системы и устройства сельскохозяйственных машин и оборудования», используя реальный образец.
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