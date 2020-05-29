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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ОТМЕТИЛ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРИНЯТОГО В БЕЛАРУСИ РЕШЕНИЯ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
12:44 29.05.2020
Александр Лукашенко 29 мая посещает Минский тракторный завод, где ознакомится с развитием как непосредственно этого предприятия, так и холдинга в целом.
На предприятии он ознакомится с модельным рядом выпускаемой современной техники, технологическим процессом сборки тракторов, пообщается с представителями трудового коллектива.
Во время посещения предприятия Александр Лукашенко отметил правильность принятого в Беларуси решения не останавливать в нынешней ситуации производства.
"На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Было отмечено, что в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии.
"То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", - сказал Лукашенко.
На МТЗ ему в целом доложили о работе как головного предприятия, так и других, входящих в холдинг, планах по развитию производства, ведущихся разработках, в том числе в сфере точного земледелия.
Лукашенко обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда не возникнет проблем и со сбытом. Речь шла и о развитии производств за рубежом.
Александру Лукашенко продемонстрировали образцы производимой техники.
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