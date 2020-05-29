Александр Лукашенко 29 мая посещает Минский тракторный завод, где ознакомится с развитием как непосредственно этого предприятия, так и холдинга в целом.

На предприятии он ознакомится с модельным рядом выпускаемой современной техники, технологическим процессом сборки тракторов, пообщается с представителями трудового коллектива.

Во время посещения предприятия Александр Лукашенко отметил правильность принятого в Беларуси решения не останавливать в нынешней ситуации производства.

"На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Было отмечено, что в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии.

"То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", - сказал Лукашенко.

На МТЗ ему в целом доложили о работе как головного предприятия, так и других, входящих в холдинг, планах по развитию производства, ведущихся разработках, в том числе в сфере точного земледелия.

Лукашенко обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда не возникнет проблем и со сбытом. Речь шла и о развитии производств за рубежом.

Александру Лукашенко продемонстрировали образцы производимой техники.