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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 20 ТЫСЯЧАМ
12:27 29.05.2020
В Витебской области на 1 мая 2020 года количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, составило 19896 и увеличилось на 1611, или на 9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС региона, из них 71% составляют индивидуальные предприниматели и 29% организации.
За 4 месяца текущего года данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 40,3 млн. рублей, что составляет 6,4% в общих поступлениях области.
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