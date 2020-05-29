В Витебской области на 1 мая 2020 года количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, составило 19896 и увеличилось на 1611, или на 9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС региона, из них 71% составляют индивидуальные предприниматели и 29% организации.

За 4 месяца текущего года данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 40,3 млн. рублей, что составляет 6,4% в общих поступлениях области.