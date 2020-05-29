ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН С ИЮНЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

11:40 29.05.2020 С 1 июня метро переходит на летний режим работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП “Минский метрополитен”, интервал движения поездов в утренние часы «пик» (с 7:00 до 9:00) и в вечерние часы «пик» (с 17:00 до 19:00) составит: по первой линии «Малиновка-Уручье» – 2,5 минуты; по второй линии «Могилевская-Каменная Горка» – 3 минуты.