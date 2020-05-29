|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН С ИЮНЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
11:40 29.05.2020
С 1 июня метро переходит на летний режим работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП “Минский метрополитен”, интервал движения поездов в утренние часы «пик» (с 7:00 до 9:00) и в вечерние часы «пик» (с 17:00 до 19:00) составит: по первой линии «Малиновка-Уручье» – 2,5 минуты; по второй линии «Могилевская-Каменная Горка» – 3 минуты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2020
Курсы в банках
на 29.05.2020
Конвертация в банках
на 29.05.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте