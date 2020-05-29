Государственный долг Беларуси на 1 мая 2020 года составил 50,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 5,3 млрд рублей, или на 11,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2020 года составил 16,6 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.

В январе-апреле 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 255,2 млн долларов США: 224,6 млн долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 15,6 млн долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 9,5 млн долларов США – МБРР; 5,5 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-апреле 2020 года составило 567,3 млн долларов США: 251,6 млн долларов США – правительство РФ; 171,2 млн долларов США – банки Китая; 88,3 млн долларов США – ЕФСР; 54,2 млн долларов США – МБРР; 1,3 млн долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2020 года составил 9,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,8 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 9,5%.

В январе-апреле 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 189,7 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 230,0 млн долларов и 161,2 млн рублей.