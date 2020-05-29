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ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕНЫ ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНЦЕРНА "БЕЛГОСПИЩЕПРОМ"
10:44 29.05.2020
Постановлением Совета министров № 320 от 28 мая 2020 г. назначены заместители председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, первым заместителем председателя концерна назначен Генрих Черняк.
Александр Яковчиц назначен заместителем председателя концерна "Белгоспищепром".
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