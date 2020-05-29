ЭКОНОМИКА РБ

НАЗНАЧЕНЫ ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНЦЕРНА "БЕЛГОСПИЩЕПРОМ"

10:44 29.05.2020 Постановлением Совета министров № 320 от 28 мая 2020 г. назначены заместители председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром". Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, первым заместителем председателя концерна назначен Генрих Черняк. Александр Яковчиц назначен заместителем председателя концерна "Белгоспищепром".