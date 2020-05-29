За январь-апрель 2020 года резидентами Парка высоких технологий (ПВТ) Брестской области обеспечено поступление налоговых платежей на уровне 2,3 млн рублей, что составляет 0,4 процентных пункта в доходах области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС региона, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления возросли в 1,6 раза.

В структуре уплачиваемых налогов в бюджет предприятиями – резидентами ПВТ более 90,0% поступлений приходится на подоходный налог. По уплате остальных налогов и сборов данная категория плательщиков пользуется налоговыми преференциями, согласно декрету от 22.09.2005 №12 «О Парке высоких технологий».

На 1 мая 2020 года на учете в налоговых органах Брестской области состоит 11 организаций - резидентов Парка высоких технологий, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года их количество увеличилось на 3.

Основным видом деятельности резидентов ПВТ является деятельность в области компьютерного программирования.