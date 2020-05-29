ОО «Экодом» опубликовало открытое обращение в Госатомнадзор, пишет Гродзенскі Зялёны партал.

Выдача лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции и его физический пуск планируется уже в течение ближайших нескольких недель. Экологических активистов тревожит эта ситуация, характеризующаяся в первую очередь бездействием национального регулятора (Госатомнадзора), призванного контролировать строительство и обеспечивать безопасность функционирования атомной электростанции.

«Непонятна позиция Госатомнадзора, разрешающего принимать свежее топливо в ковидной обстановке, вместо принятия решений в пользу безопасности граждан и приостановке мероприятий по физическому пуску БелАЭС. Регулятор, если бы он честно и компетентно выполнял свою функцию, должен был бы сделать все возможное для того, чтобы снизить риски в данной ситуации, - сказала Татьяна Новикова, член совета ОО «Экодом». - Разве пуск АЭС в Беларуси, где ограниченное количество специалистов-атомщиков, в условиях пандемии не повышает значительно эти риски? Разве нужно объяснять столь простые вещи регулятору в области ядерной безопасности? Разве не очевидно, что функции специалистов, которым предстоит загрузить топливо в активную зону, не могут выполнять конюхи из соседнего колхоза?».

Еще в апреле 2020 года общественная организация выражала опасения в связи с распространением коронавирусной инфекции среди занятых на строительстве БелАЭС и местных жителей, включая жителей Островецкого района.

«Эпидемиологичекая ситуация негативно влияет не только на персонал, от которого непосредственно зависит функционирование атомной электростанции, но и ставит под угрозу надлежащую проверку готовности первого энергоблока БелАЭС к пуску».

В обращении также отмечается, что часть сотрудников МАГАТЭ перешла в режим удаленной работы, эпидемия коронавируса также затронула «Росатом», (корпорацию, которая несет ответственность за реализацию проекта БелАЭС).

Экодом также отмечает, что проект БелАЭС уже отклоняется от мировых и европейских стандартов безопасности, что подтвердили европейские стресс-тесты.

26 мая в своем видеообращении глава Росатома Алексей Лихачев заявил о том, что на строительстве БелАЭС около 100 работников инфицированы вирусом COVID-19. Он также высказался о необходимости усиления защитных мер и сообщил о том, что через несколько недель ожидается выдача лицензии на эксплуатацию первого энергоблока электростанции и его физический пуск.

«Нас глубоко тревожит эта ситуация, характеризующаяся, в первую очередь, бездействием национального регулятора, призванного контролировать строительство и обеспечивать безопасность функционирования атомной электростанции», - говорится в обращении «Экодома».

При этом в публичном пространстве не так давно появился ответ сотрудников оператора БелАЭС и Минэнерго о том, что эпидемия не учитывается, никаких карантинных мер не предпринимается, а планы пуска первого энергоблока остаются без изменений.

В связи со сложившейся ситуацией Экодом отправил открытое обращение в Гостатомнадзор, в котором задал шесть важных вопросов:

1. Сколько сотрудников БелАЭС сегодня инфицировано, сколько госпитализировано, у скольких наблюдается тяжелое течение заболевания, вызванного COVID-19?

2. Какие меры предпринимаются для того, чтобы найти замену выбывшим сотрудникам? Кто отвечает за аттестацию новых сотрудников, проверку уровня их квалификации на строительстве и подготовке к пуску, в каком режиме она происходит, откуда прибывают новые специалисты взамен заболевших?

3. Какие меры предпринимаются для защиты персонального состава, занятого на стройплощадке от заражения COVID-19? Кто контролирует выполнение этих мер?

4. Выполнены ли в полном объеме рекомендации МАГАТЭ по предпусковой готовности? Кто контролирует выполнение этих рекомендаций и какими средствами? Как этот контроль будет осуществляться в условиях эпидемии?

5. Взаимодействуют ли оператор БелАЭС и ГАН с зарубежными коллегами в рамках сети МАГАТЭ COVID-19 NPP OPEX Network, если нет, то почему.

6. Рассматриваете ли вы целесообразность введения карантинных мер на строительстве и его временную приостановку в связи с пандемией COVID-19? Если нет, то объясните, пожалуйста, почему.