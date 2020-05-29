По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1400,9 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1495,1 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1153,3 рубля в месяц.

Как сообщает Национальный статкомитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1331,9 рубля в месяц, из которых 995,5 рубля (74,7%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,2%, на покупку непродовольственных товаров – 31,7%, на оплату услуг – 26,3%.

Уровень малообеспеченности, или удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности), составил 4,7% (в I квартале 2019 г. – 5,3%).

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).