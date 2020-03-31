В 2019 году в Гродненской области получили жилье и улучшили жилищные условия 4454 гражданина (семьи). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, среди них - 1821 молодая семья, 1141 многодетная семья, 440 граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2019 года состояло 66 715 граждан (семей), что на 2410 меньше, чем на конец 2018 года. В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 2279, в сельских населенных пунктах – на 131 гражданина (семью).