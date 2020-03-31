Минфин установил с 1 апреля 2020 года новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.

Согласно прейскуранту, 1 грамм золота 375-й пробы стоит 40,12 рубля, 500° - 48,57 рубля, 583° и 585° – 56,83 рубля, 750° – 80,24 рубля, 900° – 96,28 рубля, 916° - 97,99 рубля, 950° – 101,63 рубля и 958° - 102,49 рубля.

Цена на платину 950° установлена в размере 48,15 рубля.

Стоимость серебра 750° определена в размере 0,74 рубля за 1 грамм, 800° – 0,79 рубля, 875° – 0,87 рубля, 916° – 0,91 рубля, 925° – 0,92 рубля и 960° – 0,95 рубля.

Указанный прейскурант не распространяется на куплю-продажу банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц.

Кроме того, цена за 1 грамм металла в чистоте установлена: на золото в размере 106,98 рубля, серебро – 0,99 рубля, платину – 50,68 рубля и палладий – 131,78 рубля.

Скупочные цены на бывшие в употреблении зубные протезы с содержанием золота 900/750 пробы составляют 94,67 рубля за грамм, бывшие в употреблении элементы съемных протезов из сплавов ЗлПлСр 750-й пробы – 84,88 рубля, детали зубных протезов серебряно-палладиевого сплава – 25,15 рубля.