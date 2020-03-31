|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.04.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕРВИС ОНЛАЙН-ЗАКАЗА БЛЮД ИЗ РЕСТОРАНОВ ЗАПУСТИЛИ В МИНСКЕ
11:18 01.04.2020
В Минске запустили новый сервис «Еда навынос».
Блюда можно заказывать из каталога заведений на Relax.by и забирать в удобное время. А это позволит меньше времени провести в заведении и свести к минимуму контакты в общественных местах.
«В сложившейся ситуации ресторанный бизнес активно ищет новые способы взаимодействия с гостями. Прежде всего, это доставка и еда навынос. Службы доставки несут колоссальную нагрузку, едва успевая за резким ростом количества заказов. Очевидная альтернатива – еда навынос», – объяснили разработчики.
Новый сервис позволяет заказывать блюда из каталога заведений и забирать в удобное время. Для этого нужно выбрать заведение, сформировать заказ на блюда (нужно выбрать «меню навынос»), указать контактную информацию и желаемое время самовывоза. Сейчас доступны к заказу меню более 100 заведений.
После того, как сделан онлайн-заказа, специалист сервиса связывается с заведением для подтверждения заказа и высылает SMS со статусом: подтвержден или отменен. В первом случае также будут указаны время готовности и адрес самовывоза. Оплатить заказ можно наличными или картой при получении. В ближайшее время это можно будет сделать в онлайне через сервис.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.04.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
Курсы в банках
на 01.04.2020
Конвертация в банках
на 01.04.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте