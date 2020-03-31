В Минске запустили новый сервис «Еда навынос».

Блюда можно заказывать из каталога заведений на Relax.by и забирать в удобное время. А это позволит меньше времени провести в заведении и свести к минимуму контакты в общественных местах.

«В сложившейся ситуации ресторанный бизнес активно ищет новые способы взаимодействия с гостями. Прежде всего, это доставка и еда навынос. Службы доставки несут колоссальную нагрузку, едва успевая за резким ростом количества заказов. Очевидная альтернатива – еда навынос», – объяснили разработчики.

Новый сервис позволяет заказывать блюда из каталога заведений и забирать в удобное время. Для этого нужно выбрать заведение, сформировать заказ на блюда (нужно выбрать «меню навынос»), указать контактную информацию и желаемое время самовывоза. Сейчас доступны к заказу меню более 100 заведений.

После того, как сделан онлайн-заказа, специалист сервиса связывается с заведением для подтверждения заказа и высылает SMS со статусом: подтвержден или отменен. В первом случае также будут указаны время готовности и адрес самовывоза. Оплатить заказ можно наличными или картой при получении. В ближайшее время это можно будет сделать в онлайне через сервис.