ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» изучило индекс потребительской лояльности своих клиентов (NPS).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по итогам работы в 2019 году данный показатель составил 85,9%, что является самым высоким результатом за все время проведения исследований. По сравнению с 2018 годом он возрос на 4,5%.

В рамках исследования соответствующие анкеты были направлены потребителям белорусской металлопродукции из Европы, Америки, Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Свое мнение о взаимодействие с БМЗ в 2019 году высказали 135 различных компаний. В итоге 88,1% опрошенных заявили, что рекомендовали бы Белорусский металлургический завод для сотрудничества, 9,6% заняли нейтральную позицию, и только 2,2% респондентов высказали критические замечания. Согласно существующей методологии расчета, разница между процентом лояльных и недовольных клиентов является показателем NPS. У БМЗ по итогам 2019 года он достиг отметки 85,9%, что соответствует высокому уровню лояльности.

За 2019 год Белорусским металлургическим заводом экспортировано 2,2 млн тонн металлопродукции в 65 стран мира на сумму $1,16 млрд. В региональном распределении экспорта БМЗ лидирующие позиции занимают страны ЕС, Российская Федерация и Африка. Аналогичная тенденция прослеживается и по итогам двух месяцев 2020-го. ТОП-5 ключевых импортеров белорусской металлопродукции за январь-февраль текущего года составляют Россия, Германия, Польша, Литва и Нидерланды. Всего продукция БМЗ за указанный период экспортировалась в 44 страны.