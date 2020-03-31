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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 500 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МИНСКА УЛУЧШИЛИ В 2019 ГОДУ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
18:21 31.03.2020

В 2019 году в Минске получили жилье и улучшили жилищные условия 1877 граждан (семей).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, среди них - 445 молодых семей, 508 многодетных семей, 175 граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2019 года состояло 193,7 тыс. граждан (семей), что на 4,9 тыс. меньше, чем на конец 2018 года
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