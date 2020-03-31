Прокуратура Гродно проверила соблюдение законодательства при реализации продуктов питания физическими лицами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, несмотря на то, что в областном центре созданы необходимые условия для продажи гражданами доброкачественной продукции на рынках (организованы достаточное количество мест и ежедневный контроль выполнения ветеринарных требований), администрации Ленинского и Октябрьского районов города не в полной мере решили вопросы с торговлей в неустановленных местах.

Так, в ходе проверки прокуроры выявили многочисленные факты нелегальной продажи различных товаров возле стоянок транспортных средств, на территориях вблизи рынков и торговых объектов по улицам Врублевского, Антонова, Полиграфистов и БЛК.

В данных местах граждане продавали товары, в том числе включенные в перечень запрещенных к продаже: вяленое и сыровяленое мясо, рубленые мясные полуфабрикаты и другие, не доведенные до кулинарной готовности продукты из мяса домашнего изготовления.

Как выяснилось, в целях пресечения и предотвращения подобных случаев органы исполнительной власти не принимали исчерпывающих мер, не координировали должным образом деятельность заинтересованных служб и организаций города. По этим причинам регулярно проводимые рейды рабочих групп не достигали желаемых результатов.

Подтверждением недостаточной превентивной работы стал факт несанкционированной торговли с машины на парковке вблизи городской поликлиники №4. Работники прокуратуры установили, что здесь уже длительное время продают запрещенные товары, но к ответственности по ч.8 ст.12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях конкретное физлицо привлекли лишь один раз в 2016 году.

По результатам проверки прокурор Гродно внес председателю Гродненского горисполкома представление, в котором потребовал устранить причины и условия для нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, поставил вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Исполнение акта надзора взято на контроль.