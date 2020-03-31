Минувшая неделя оказалась знаковой для столичного рынка жилья: в динамике цен на квартиры произошел разворот. Впервые за последние 25 недель она оказалась отрицательной, причем снижение нельзя назвать несущественным — идет массовая коррекция цен в объявлениях.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, за минувшую неделю, c 23 по 30 марта 2020 года, индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,7% и составил 1467 $/м2.

Последний раз темпы снижения цен были такими высокими 3 года назад.

Цены на первичном рынке начали снижаться еще с середины марта. На минувшей неделе средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,7% и составила 1325 $/м2.

Объем предложения продолжает расти ударными темпами. Количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на 5,5%. Особенно выделялись «однушки», которых в базе стало больше на 7,6%. Рост предложения других типов квартир колебался от 1,2 до 5,6%.

Средний уровень цен у всех без исключения типов квартир опустился. Максимальное падение продемонстрировали 1-комнатные квартиры (-1,0%), остальные снизились в цене в среднем на 0,4-1%.

Заводской район столицы остается единственным, где все еще продолжается рост цен на квартиры (+0,2%). В остальных районах уже наблюдалась отрицательная динамика цен на квартиры, максимальные темпы снижения цен отмечены в Партизанском (-0,9%) и Центральном (-1,1%) районах столицы.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 830 $/м2 (-0,2%), Витебск — 646 $/м2 (-0,3%), Гомель — 645 $/м2 (без изменений), Гродно — 757 $/м2 (-0,7%), Могилев — 662 $/м2 (-0,5%).