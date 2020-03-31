Министерство юстиции приостановило действие лицензии риэлтерской организации ООО «Готовые решения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в феврале текущего года этой организации было вынесено предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий, предъявляемых к риэлтерской организации при оказании услуг. Нарушения выявлены в рамках рассмотрения обращений потребителей и касались несоблюдения ООО «Готовые решения» Правил осуществления риэлтерской деятельности в Республике Беларусь.

В связи с неустранением указанных в предписании нарушений и непредставлением документов, подтверждающих устранение нарушений, действие лицензии ООО «Готовые решения» приостановлено с 30 марта 2020 г. по 30 мая 2020 г.

Министерство юстиции обращает внимание, что в период приостановления действия лицензии вышеназванная организация не имеет права осуществлять риэлтерскую деятельность.

Для расторжения заключенных с ООО «Готовые решения» договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.