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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО ИЗ СТОЛИЧНЫХ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
17:16 31.03.2020
Министерство юстиции приостановило действие лицензии риэлтерской организации ООО «Готовые решения».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в феврале текущего года этой организации было вынесено предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий, предъявляемых к риэлтерской организации при оказании услуг. Нарушения выявлены в рамках рассмотрения обращений потребителей и касались несоблюдения ООО «Готовые решения» Правил осуществления риэлтерской деятельности в Республике Беларусь.
В связи с неустранением указанных в предписании нарушений и непредставлением документов, подтверждающих устранение нарушений, действие лицензии ООО «Готовые решения» приостановлено с 30 марта 2020 г. по 30 мая 2020 г.
Министерство юстиции обращает внимание, что в период приостановления действия лицензии вышеназванная организация не имеет права осуществлять риэлтерскую деятельность.
Для расторжения заключенных с ООО «Готовые решения» договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.
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