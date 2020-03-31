ЭКОНОМИКА РБ

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ В АПРЕЛЕ

16:55 31.03.2020 Руководители министерств и ведомств проведут в Совете министров в апреле 2020 года личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на 3 апреля запланирован прием граждан председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо. 8 апреля прием граждан проведет министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, 10 апреля – министр обороны Виктор Хренин. 15 апреля в Совете министров с гражданами и юрлицами встретится председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, 17 апреля – председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет прием граждан 22 апреля, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич – 24 апреля, министр образования Игорь Карпенко – 29 апреля. Прием проводится с 10.00 (ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 222-63-69, 222-65-09). Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра– только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.