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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ В АПРЕЛЕ
16:55 31.03.2020
Руководители министерств и ведомств проведут в Совете министров в апреле 2020 года личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на 3 апреля запланирован прием граждан председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо.
8 апреля прием граждан проведет министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, 10 апреля – министр обороны Виктор Хренин.
15 апреля в Совете министров с гражданами и юрлицами встретится председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, 17 апреля – председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет прием граждан 22 апреля, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич – 24 апреля, министр образования Игорь Карпенко – 29 апреля.
Прием проводится с 10.00 (ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 222-63-69, 222-65-09).
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра– только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.
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