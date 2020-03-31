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ЭКОНОМИКА РБ
В 2019 ГОДУ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ 818 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
16:45 31.03.2020
В 2019 году в Минской области получили жилье и улучшили жилищные условия 2834 гражданина (семьи).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, среди них - 818 молодых семей, 998 многодетных семей и 394 гражданина (семьи), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2019 года состояли 87 985 граждан (семей), что на 449 меньше, чем на конец 2018 года. В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 164 гражданина (семьи), в сельских населенных пунктах – на 285 граждан (семей).
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