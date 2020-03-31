Страховые организации республики собрали за январь-февраль 2020 года 253,3 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за два месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 13,4%.

По добровольным видам страхования за январь-февраль 2020 года страховые взносы составили 177,0 млн. рублей, что на 24,6 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2020 года – 76,3 млн. рублей, что на 5,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 69,9% (за январь-февраль 2019 года –68,2%).

За январь-февраль 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 125,9 млн. рублей, что на 20,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2020 года составил 49,7% (за январь- февраль 2019 года – 47,3%).

За январь-февраль 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 15,8 млн. рублей (за январь-февраль 2019 года – 15,6 млн. рублей), из них 3,7 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 12,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-февраль 2019 года – 4,1 млн. рублей и 11,5 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 марта 2020 года составила 9048 человек (на 1 марта 2019 года – 8733 человека).