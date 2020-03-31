|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 13,4%
16:40 31.03.2020
Страховые организации республики собрали за январь-февраль 2020 года 253,3 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за два месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 13,4%.
По добровольным видам страхования за январь-февраль 2020 года страховые взносы составили 177,0 млн. рублей, что на 24,6 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2020 года – 76,3 млн. рублей, что на 5,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 69,9% (за январь-февраль 2019 года –68,2%).
За январь-февраль 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 125,9 млн. рублей, что на 20,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2020 года составил 49,7% (за январь- февраль 2019 года – 47,3%).
За январь-февраль 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 15,8 млн. рублей (за январь-февраль 2019 года – 15,6 млн. рублей), из них 3,7 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 12,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-февраль 2019 года – 4,1 млн. рублей и 11,5 млн. рублей соответственно).
Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 марта 2020 года составила 9048 человек (на 1 марта 2019 года – 8733 человека).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
Курсы в банках
на 31.03.2020
Конвертация в банках
на 31.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте