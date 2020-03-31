ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СКОРРЕКТИРОВАНА ИНВЕСТПРОГРАММА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
16:21 31.03.2020

Депутаты областного Совета на внеочередной сессии внесли коррективы в инвестиционную программу Витебщины на 2020 год, включив в документ дополнительные объекты для финансирования за счет средств областного бюджета и других источников.

Как пишет газета «Витебские вести», в основном это инфраструктура водоснабжения, в том числе восемь станций обезжелезивания, строительство которых планируется завершить в 2021 году.

На Витебщине продолжается работа по улучшению качества воды. В текущем году будут введены 40 станций обезжелезивания. За счет кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития ведется строительство еще 80 станций. Это позволит до 2022 года улучшить качество водоснабжения для 30 тыс. жителей сельской местности. Кроме того, в дополнение к реализуемым проектам изысканы возможности профинансировать за счет бюджета подготовку проектной документации по станциям еще в восьми населенных пунктах, их предстоит сдать в эксплуатацию также в будущем году.

По словам председателя облсовета депутатов Владимира Терентьева, в расширенный перечень включены объекты в сельской местности, где проблема обеспечения населения качественной питьевой водой поднимается не первый год и жителями населенных пунктов, и депутатами Советов различных уровней. Сейчас появилась возможность за счет перераспределения финансовых ресурсов решить волнующий многих вопрос, раскрыл детали глава областного депутатского корпуса. Таким образом, нынче начнется проектирование станций обезжелезивания в Дыманово (Витебский район), Бабичах (Глубокский), Нурово (Верхнедвинский), Горщевщине (Толочинский), Скоге и Белой Липе (Сенненский), агрогородкахБильдюги (Шарковщинский) и Добрынь (Дубровенский). Также за счет средств бюджета в текущем году планируется завершить строительство инженерной инфраструктуры водоснабжения жилого района Васюты в Витебске, горпоселка Шарковщина и деревни Суйково (Витебский район).

Еще одним новым объектом инвестпрограммы 2020 года стал цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота УП «Оршанский мясоконсервный комбинат». На строительство инженерно-транспортной и технологической инфраструктуры для него предусматривается направить 2,4 млн рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
валюта курс
EUR 2.8793
USD 2.6023
RUB 3.2600
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8446 -0.0347
USD 2.5856 -0.0167
RUB 3.2910 +0.031
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8470
USD 2.5850 2.6000
RUB 3.2600 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0980
EUR/RUB 85.8000 86.5000
USD/RUB 78.8000 79.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте