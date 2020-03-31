Депутаты областного Совета на внеочередной сессии внесли коррективы в инвестиционную программу Витебщины на 2020 год, включив в документ дополнительные объекты для финансирования за счет средств областного бюджета и других источников.

Как пишет газета «Витебские вести», в основном это инфраструктура водоснабжения, в том числе восемь станций обезжелезивания, строительство которых планируется завершить в 2021 году.

На Витебщине продолжается работа по улучшению качества воды. В текущем году будут введены 40 станций обезжелезивания. За счет кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития ведется строительство еще 80 станций. Это позволит до 2022 года улучшить качество водоснабжения для 30 тыс. жителей сельской местности. Кроме того, в дополнение к реализуемым проектам изысканы возможности профинансировать за счет бюджета подготовку проектной документации по станциям еще в восьми населенных пунктах, их предстоит сдать в эксплуатацию также в будущем году.

По словам председателя облсовета депутатов Владимира Терентьева, в расширенный перечень включены объекты в сельской местности, где проблема обеспечения населения качественной питьевой водой поднимается не первый год и жителями населенных пунктов, и депутатами Советов различных уровней. Сейчас появилась возможность за счет перераспределения финансовых ресурсов решить волнующий многих вопрос, раскрыл детали глава областного депутатского корпуса. Таким образом, нынче начнется проектирование станций обезжелезивания в Дыманово (Витебский район), Бабичах (Глубокский), Нурово (Верхнедвинский), Горщевщине (Толочинский), Скоге и Белой Липе (Сенненский), агрогородкахБильдюги (Шарковщинский) и Добрынь (Дубровенский). Также за счет средств бюджета в текущем году планируется завершить строительство инженерной инфраструктуры водоснабжения жилого района Васюты в Витебске, горпоселка Шарковщина и деревни Суйково (Витебский район).

Еще одним новым объектом инвестпрограммы 2020 года стал цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота УП «Оршанский мясоконсервный комбинат». На строительство инженерно-транспортной и технологической инфраструктуры для него предусматривается направить 2,4 млн рублей.