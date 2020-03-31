Открытое акционерное общество «Ратон» в 2017-2019 годах приобретало товары у посреднических организаций по завышенным ценам. Эти факты выявили работники Комитета государственного контроля Гомельской области при проверке предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, в результате работы с посредниками ОАО «Ратон» дополнительно затратило более 250 тыс. рублей. Это привело к удорожанию выпускаемой электротехнической продукции, потребителями которой являются крупные промышленные и строительные организации республики.

Причем руководители и ответственные должностные лица ОАО «Ратон» даже не прорабатывали возможность закупки материальных ресурсов напрямую у производителей.

Так, в мае 2019 года было приобретено 1,5 тыс. клемм у столичной коммерческой организации, которая закупила их более чем в 15 раз дешевле у другого посредника. Только первому посреднику ОАО «Ратон» переплатило свыше 6,7 тыс. рублей.

Комитетом госконтроля Гомельской области предложено Минпрому принять меры по обеспечению устранения выявленных недостатков, исключению необоснованных посредников из закупочных схем предприятия и повышению эффективности его деятельности.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц ОАО «Ратон».