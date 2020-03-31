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ЭКОНОМИКА РБ


ПАКЕТ АКЦИЙ БРЕСТСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО УНИВЕРМАГА ПРОДАН НА БВФБ
15:05 31.03.2020

Брестский горисполком 30 марта продал находящийся в собственности Бреста пакет акций ОАО «Брестский центральный универмаг» в размере 2,43% уставного фонда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, сумма сделки составила 14 772,6 рубля.

По информации комитета «Брестоблимущество», следующей сделкой может стать назначенный на 30 апреля 2020 года аукцион по продаже пакета акций ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» в размере 26,44% уставного фонда.

ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» специализируется на производстве запасных частей для предприятий Белорусской железной дороги, выпуске запасных частей для подвижного состава автомобильного транспорта (грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов).

Продажа акций будет осуществляться в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены, проводимого в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (утверждено постановлением Совмина № 1929 от 31 декабря 2010 года) и на условиях, определенных Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (утвержден протоколом заседания Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 27 ноября 2018 года № 76).
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