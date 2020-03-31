14,8 тысяч человек пользуются в Бобруйске электронным сервисом «Личный кабинет плательщика» на 1 марта 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, количество пользователей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,1 тысяч человек.

Сервис наиболее востребован среди физических лиц – плательщиков подоходного налога, земельного налога, налога на недвижимость, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, осуществляющих виды деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

С помощью «Личного кабинета» граждане могут дистанционно заполнять декларации и направлять их в налоговую инспекцию, подавать уведомления об осуществлении деятельности для расчета единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, получать извещения на уплату налогов и производить уплату, получать сведения о переплатах, недоимках, справку о расчетах с бюджетом, выписку из лицевых счетов, записаться на личный прием к руководству инспекции и т.д.