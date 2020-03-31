|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА НА САЙТЕ МНС ИМЕЮТ 14,8 ТЫСЯЧ БОБРУЙЧАН
14:56 31.03.2020
14,8 тысяч человек пользуются в Бобруйске электронным сервисом «Личный кабинет плательщика» на 1 марта 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, количество пользователей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,1 тысяч человек.
Сервис наиболее востребован среди физических лиц – плательщиков подоходного налога, земельного налога, налога на недвижимость, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, осуществляющих виды деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
С помощью «Личного кабинета» граждане могут дистанционно заполнять декларации и направлять их в налоговую инспекцию, подавать уведомления об осуществлении деятельности для расчета единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, получать извещения на уплату налогов и производить уплату, получать сведения о переплатах, недоимках, справку о расчетах с бюджетом, выписку из лицевых счетов, записаться на личный прием к руководству инспекции и т.д.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
Курсы в банках
на 31.03.2020
Конвертация в банках
на 31.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте