ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ АВИАКОМПАНИИ ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАБОТУ ПО ДОСТАВКЕ ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ
14:35 31.03.2020

Белорусские грузовые авиакомпании продолжат работу по перевозке грузов и в настоящее время активно включились в работу по доставке гуманитарных грузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, белорусский самолет Boeing 747 «Авиакомпании Трансавиаэкспорт» доставил из Китая в Сербию партию груза гуманитарной помощи. На борту самолета находился груз с медицинскими изделиями для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В гуманитарную помощь вошли средства индивидуальной защиты, такие как медицинские маски, перчатки, защитная одежда и другие необходимые товары медицинского назначения. Белорусскими пилотами, которые обеспечивали доставку гуманитарного груза были максимально соблюдены все необходимые меры безопасности, согласно рекомендациям ВОЗ.

Как отмечают в министерстве, из-за глобальной пандемии COVID-19 авиационная отрасль испытывает серьезные трудности. В результате огромного снижения спроса на перевозки, связанного с ограничениями вплоть до закрытия границ государств, многие авиакомпании выполняют или почти пустые рейсы, или вообще не летают. А такие авиаперевозчики, как airBaltic и LOT Polish Airlines, даже были вынуждены временно закрыться.

Для мировой гражданской авиации наступило нестабильное время, ситуация меняется ежедневно и поэтому делать прогнозы о конечном результате отрасли пока рано.

«Гражданская авиация имеет решающее значение для развития бизнеса и торговли, а также гуманитарного взаимодействия, поэтому Департамент по авиации совместно с авиакомпанией Белавиа и Министерством иностранных дел принимает все усилия по сохранению воздушного сообщения с Москвой» - отметил директор Департамента по авиации Артем Сикорский.

На данный момент ведется активная работа по возвращению наших граждан с территорий иностранных государств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
валюта курс
EUR 2.8793
USD 2.6023
RUB 3.2600
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8446 -0.0347
USD 2.5856 -0.0167
RUB 3.2910 +0.031
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8470
USD 2.5850 2.6000
RUB 3.2600 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0980
EUR/RUB 85.8000 86.5000
USD/RUB 78.8000 79.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте