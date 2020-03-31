Белорусские грузовые авиакомпании продолжат работу по перевозке грузов и в настоящее время активно включились в работу по доставке гуманитарных грузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, белорусский самолет Boeing 747 «Авиакомпании Трансавиаэкспорт» доставил из Китая в Сербию партию груза гуманитарной помощи. На борту самолета находился груз с медицинскими изделиями для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В гуманитарную помощь вошли средства индивидуальной защиты, такие как медицинские маски, перчатки, защитная одежда и другие необходимые товары медицинского назначения. Белорусскими пилотами, которые обеспечивали доставку гуманитарного груза были максимально соблюдены все необходимые меры безопасности, согласно рекомендациям ВОЗ.

Как отмечают в министерстве, из-за глобальной пандемии COVID-19 авиационная отрасль испытывает серьезные трудности. В результате огромного снижения спроса на перевозки, связанного с ограничениями вплоть до закрытия границ государств, многие авиакомпании выполняют или почти пустые рейсы, или вообще не летают. А такие авиаперевозчики, как airBaltic и LOT Polish Airlines, даже были вынуждены временно закрыться.

Для мировой гражданской авиации наступило нестабильное время, ситуация меняется ежедневно и поэтому делать прогнозы о конечном результате отрасли пока рано.

«Гражданская авиация имеет решающее значение для развития бизнеса и торговли, а также гуманитарного взаимодействия, поэтому Департамент по авиации совместно с авиакомпанией Белавиа и Министерством иностранных дел принимает все усилия по сохранению воздушного сообщения с Москвой» - отметил директор Департамента по авиации Артем Сикорский.

На данный момент ведется активная работа по возвращению наших граждан с территорий иностранных государств.