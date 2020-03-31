|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ АВИАКОМПАНИИ ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАБОТУ ПО ДОСТАВКЕ ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ
14:35 31.03.2020
Белорусские грузовые авиакомпании продолжат работу по перевозке грузов и в настоящее время активно включились в работу по доставке гуманитарных грузов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, белорусский самолет Boeing 747 «Авиакомпании Трансавиаэкспорт» доставил из Китая в Сербию партию груза гуманитарной помощи. На борту самолета находился груз с медицинскими изделиями для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В гуманитарную помощь вошли средства индивидуальной защиты, такие как медицинские маски, перчатки, защитная одежда и другие необходимые товары медицинского назначения. Белорусскими пилотами, которые обеспечивали доставку гуманитарного груза были максимально соблюдены все необходимые меры безопасности, согласно рекомендациям ВОЗ.
Как отмечают в министерстве, из-за глобальной пандемии COVID-19 авиационная отрасль испытывает серьезные трудности. В результате огромного снижения спроса на перевозки, связанного с ограничениями вплоть до закрытия границ государств, многие авиакомпании выполняют или почти пустые рейсы, или вообще не летают. А такие авиаперевозчики, как airBaltic и LOT Polish Airlines, даже были вынуждены временно закрыться.
Для мировой гражданской авиации наступило нестабильное время, ситуация меняется ежедневно и поэтому делать прогнозы о конечном результате отрасли пока рано.
«Гражданская авиация имеет решающее значение для развития бизнеса и торговли, а также гуманитарного взаимодействия, поэтому Департамент по авиации совместно с авиакомпанией Белавиа и Министерством иностранных дел принимает все усилия по сохранению воздушного сообщения с Москвой» - отметил директор Департамента по авиации Артем Сикорский.
На данный момент ведется активная работа по возвращению наших граждан с территорий иностранных государств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
Курсы в банках
на 31.03.2020
Конвертация в банках
на 31.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте