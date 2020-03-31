Профицит республиканского бюджета за январь-февраль 2020 года составил 0,4 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2020 года сложились в сумме 8,4 млрд. рублей, или 15,2% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 3,5 млрд. рублей, или 14,2% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,5 млрд. рублей, или 20,6% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,5 млрд. рублей, или 16,4%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,4 млрд. рублей, или 9,1%. Отрицательное значение по налогу на прибыль обусловлено возвратами из бюджета этого налога отдельным плательщикам.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 2,8 млрд. рублей, или 16,4%.

На 1 марта 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 154,1 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2020 года составили 7,8 млрд. рублей, или 13,9% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 3,1 млрд. рублей, или 12,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 1,3 млрд. рублей (11,8%), на финансирование национальной экономики – 0,7 млрд. рублей (13,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 2,6 млрд. рублей (14,1%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 2,7 млрд. рублей, или 15,7% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2020 года сложился в сумме 0,6 млрд. рублей.