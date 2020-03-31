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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРИНЯТЫ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ
13:50 31.03.2020
На предприятиях концерна «Беллесбумпром» приняты меры безопасности с целью недопущения распространения вирусных инфекций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на всех предприятиях, в организациях и торговых объектах проведена информационная работа по ознакомлению членов трудовых коллективов с мерами по профилактике вирусных заболеваний и соблюдению рекомендаций Министерства здравоохранения по соблюдению санитарного режима и личной гигиены.
Все помещения оснащены дозаторами с антисептическими средствами. Сотрудники, которые для исполнения своих обязанностей контактируют с людьми, не работающими в организации, обеспечены медицинскими масками (например, водители, работники склада, осуществляющие отгрузку продукции, и другие).
Ежедневно проводятся проверки сотрудников на наличие симптомов простудных заболеваний (температура, кашель и т.д.). Каждые 2 часа проводится уборка помещений с применением антисептических средств.
Предприятия работают в штатном режиме.
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