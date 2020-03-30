В Беларуси подходит к концу сезон заготовки березового сока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, по оперативным данным, лесохозяйственными учреждениями собрано уже около 10 тысяч тонн напитка.

Лидерами в нынешнем году являются лесхозы Брестской области: здесь заготовлено свыше 4 тысяч тонн березовика.

Отметим, что только за последние сутки лесохозяйственными учреждениями было заготовлено свыше 750 тонн сока. Напиток практически сразу же реализуется потребителям: населению и перерабатывающим предприятиям. С начала сезона граждане напрямую купили у лесхозов около 2 тысяч тонн сока.

Продавали лесхозы напиток и на экспорт. С начала года иностранным потребителям было реализовано более 500 тонн сока. Примечательно, что каждый второй литр за границу поставили лесхозы Гродненской области (свыше 270 тонн).