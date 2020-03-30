Национальная авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов в Москву, Казахстан и Украину.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе перевозчика, в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) рейсы приостанавливаются по 30 апреля; в Нур-Султан и Алматы - с 31 марта по 14 апреля; в Киев, Одессу, Львов и Харьков - до 24 апреля.

Отмена рейсов связана с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Возврат денег или изменение даты вылета на отмененные рейсы будут возможны до 31 декабря 2020 года.