31 марта состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «МАЗ» - управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут заслушаны отчеты генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАЗ» за 2019 год, совета директоров о проделанной работе за март 2019 года – март 2020 года, утверждены ключевые показатели эффективности и целевые параметры развития на 2020 год.

На собрании планируется утвердить распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов.

Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав предприятия.