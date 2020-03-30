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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МАЗ» СОСТОИТСЯ 31 МАРТА
12:46 31.03.2020
31 марта состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «МАЗ» - управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут заслушаны отчеты генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАЗ» за 2019 год, совета директоров о проделанной работе за март 2019 года – март 2020 года, утверждены ключевые показатели эффективности и целевые параметры развития на 2020 год.
На собрании планируется утвердить распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов.
Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав предприятия.
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