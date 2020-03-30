В 2019 году получили жилье и улучшили жилищные условия 22,5 тыс. граждан (семей).

Как сообщает Национальный статкомитет, среди них - 6,6 тыс. молодых семей, 7,8 тыс. многодетных семей, 2,3 тыс. граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2019 года состояло 649,2 тыс. граждан (семей), что на 14,6 тыс. меньше, чем на конец 2018 года.

В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 14 тыс., в сельских населенных пунктах – на 0,6 тыс. граждан (семей).