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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОС ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
12:07 31.03.2020
Департамент по ценным бумагам Министерства финансов разъяснил вопрос об исполнении обязательств по облигациям.
В частности, департамент обращает внимание эмитентов облигаций на возможность конвертации выпусков облигаций в соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Минфина № 78 (пункт 75) от 31.08.2016.
Кроме того, есть возможность отсрочки (рассрочки) исполнения обязательств по облигациям на основании письменных соглашений с владельцами облигаций, предусматривающих изменение порядка и сроков исполнения обязательств письменные соглашения), заключенных до наступления таких обязательств.
«Неисполнение обязательств в порядке и сроки, установленные решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций, при наличии письменных соглашений не влечет последствий, установленных абзацем пятым части первой статьи 15 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», - говорится в разъяснении.
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