Департамент по ценным бумагам Министерства финансов разъяснил вопрос об исполнении обязательств по облигациям.

В частности, департамент обращает внимание эмитентов облигаций на возможность конвертации выпусков облигаций в соответствии с Инструкцией о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Минфина № 78 (пункт 75) от 31.08.2016.

Кроме того, есть возможность отсрочки (рассрочки) исполнения обязательств по облигациям на основании письменных соглашений с владельцами облигаций, предусматривающих изменение порядка и сроков исполнения обязательств письменные соглашения), заключенных до наступления таких обязательств.

«Неисполнение обязательств в порядке и сроки, установленные решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций, при наличии письменных соглашений не влечет последствий, установленных абзацем пятым части первой статьи 15 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», - говорится в разъяснении.