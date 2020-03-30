ОАО «Промагролизинг» и ОАО «Белвторчермет» заключили договор, в рамках которого будет профинансирована поставка 8 автомобилей МАЗ-6950С9-5000327-001 на сумму более 2 млн белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Промагролизинг», договор лизинга заключен в рамках совместной программы ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МАЗ» - «Деловое решение».

Данная программа максимально приближена к действующим условиям по финансированию субъектов хозяйствования в рамках указа от 02.04.2015 № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования».

Она предусматривает аванс в размере от 10% сроком на 36 месяцев. Ставка вознаграждения лизингодателя в размере ставки рефинансирования Национального банка Беларуси. Это является важной превентивной мерой с учетом изменения с 2020 года условий финансирования в рамках указа № 146.

ОАО «Промагролизинг» успешно работает на рынке с 2001 года. Деятельность ОАО «Промагролизинг» направлена на закрепление высоких рыночных позиций и дальнейшее увеличение доли в востребованных сегментах за счет предложения своим клиентам лизинговых услуг, отвечающих мировым стандартам качества.