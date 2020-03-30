Более 700 свободных рабочих мест на предприятиях столицы предложат соискателям на электронной ярмарке вакансий 2 апреля, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, она будет доступна на сайте с 10:00 до 12:00. В мероприятии примут участие семь организаций города: ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»; ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»; ОАО «Керамин»; ОАО «Минский мясокомбинат»; ОАО «Криница»; УП «Амкодор-Логойск»; УП «Минскводоканал».

Находящиеся в поиске работы минчане смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия актуальные вакансии будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.

Электронную ярмарку вакансий проводит комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.