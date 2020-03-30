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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «БЕЛГИПРОЗЕМ» ПРОВЕЛ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕОПОРТАЛА ЗИС ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
10:52 31.03.2020
«Белгипрозем» в режиме «онлайн» провел 30 марта консультации по вопросам использования Геопортала ЗИС при выполнении землеустроительных работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в настоящее время разработанные специалистами УП «Проектный институт Белгипрозем» модули и функции Геопортала ЗИС позволяют автоматизировать процесс подготовки землеустроительных материалов.
В формате видеоконференции для структурных подразделений по землеустройству исполнительных комитетов специалисты предприятия проконсультировали по вопросам возможности выполнения землеустроительных работ, связанных с изъятием и предоставлением земельных участков сельскохозяйственным организациям и лесохозяйственным учреждениям, с использованием функций Геопортала ЗИС.
Напомним, со 2 апреля 2020 года, со вступлением в силу указа от 26 декабря 2019 года № 485 «О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц», упрощается процедура изъятия и предоставления земельных участков при перераспределении (ротации) земель между сельскохозяйственными и лесохозяйственными организациями.
В соответствии с нормами указа, проект отвода земельного участка в этих целях будут разрабатывать подразделения землеустройства районных исполкомов. При этом исключена необходимость установления фиксированной границы земельного участка на местности.
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