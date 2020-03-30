Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) за январь-февраль 2020 года за нарушение законодательства о биржевых сделках составило 20 протоколов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего судом вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1,943 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, административные меры приняты за непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8544, 7403, 7407, 7408, 7409, 7411, 4401, 4407) для регистрации этой сделки.

В МАРТ обращают внимание, что случаи, сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, утвержденным постановлением Совета министров №839 от 8 октября 2015 г.

Согласно пункту 4 положения, заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

В министерстве также напоминают о необходимости заключения сделок по экспорту продукции на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» хозяйствующими субъектами, не имеющими в соответствии с постановлением Совмина №714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» от 16 июня 2004 г оснований для совершения внебиржевых сделок с данной продукцией.