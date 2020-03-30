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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМЫХ МАСОК
10:40 31.03.2020

Ассортимент выпускаемых предприятиями концерна «Беллегпрома» масок стал шире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, ОАО «БПХО» наряду с санитарно-гигиеническими (марлевыми) масками начало выпускать двухслойные маски из хлопчатобумажной ткани. Благодаря натуральному составу маска прекрасно абсорбирует и не препятствует свободному дыханию. Производитель сообщает, что тканевая маска предотвращает попадание в дыхательные пути переносчиков воздушно-капельных инфекций. Маску можно использовать многократно: достаточно постирать и прогладить утюгом.

ОАО «МедЛен» производит хлопковые фильтры для медицинских масок любого типа и медицинские маски из нетканого материала. Повысить степень защиты любой медицинской маски теперь стало просто. ОАО «МедЛен» выпускает хлопко-льняные фильтры, которые подходят для любого типа масок, в том числе марлевых. Фильтр одноразовый, стерильный, обеспечивает барьер для защиты от болезнетворных микроорганизмов. Имеет липкий край для лучшей фиксации его на маске. Гипоаллергенен, подходит для использования людям с чувствительной кожей.

Кроме этого, предприятие выпускает нетканые трехслойные маски с хлопковым фильтром. Наружный и нижний покровный слои изготавливаются из нетканого материала «СпанБел» Светлогорского химволокна, внутренний слой – хлопковый материал также белорусского производства ООО «Медватфарм». Благодаря хлопковому слою, маска прекрасно абсорбирует и препятствует проникновению вредных бактерий при этом не вызывает аллергических реакций, не раздражает кожу, не препятствуют свободному дыханию.

Особенность маски в том, что хлопковый фильтр в ней сменный: его можно менять до пяти раз, тем самым увеличивая срок эксплуатации самой маски. Фильтры можно будет приобрести отдельно, они подходят для любого типа масок, в том числе марлевых. Фильтр имеет липкий край для лучшей фиксации его на маске. Гипоаллергенен, подходит для использования людям с чувствительной кожей.

Для достижения высокой белизны используется экологически чистая технология отбелки хлопкового волокна без использования хлора. Маска предназначена для предупреждения заражения и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

В концерне обращают внимание, что изделия соответствуют требованиям СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала», а производство и реализация указанных масок разрешены Министерством здравоохранения Беларуси.
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