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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЮТ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2021-2025 ГОДЫ
10:29 31.03.2020
Постановлением Совета министров № 179 от 30 марта 2020 г. создана межведомственная рабочая группа для разработки проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ее руководителем назначен министр экономики Александр Червяков.
Межведомственной рабочей группе в рамках разработки проекта программы необходимо организовать подготовку проекта прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год и плановый период, а также координировать работу государственных органов и организаций по разработке проекта программы.
Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы поручено Министерству экономики.
Координация работы и контроль за выполнением постановления возложена на первого заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого.
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