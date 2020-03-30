Постановлением Совета министров № 179 от 30 марта 2020 г. создана межведомственная рабочая группа для разработки проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ее руководителем назначен министр экономики Александр Червяков.

Межведомственной рабочей группе в рамках разработки проекта программы необходимо организовать подготовку проекта прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год и плановый период, а также координировать работу государственных органов и организаций по разработке проекта программы.

Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы поручено Министерству экономики.

Координация работы и контроль за выполнением постановления возложена на первого заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого.