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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ БРЕСТСКОГО ЧУЛОЧНОГО КОМБИНАТА УТВЕРДЯТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ НА 2020 ГОД
09:53 31.03.2020
Акционеры ОАО «Брестский чулочный комбинат» 31 марта 2020 года утвердят на годовом общем собрании порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в повестке дня также значится обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
Акционеры заслушают отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о проделанной работе в 2019 году, утвердят годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях (убытках) общества за 2019 год и др.
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