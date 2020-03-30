ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА БЕЛОРУСКОЙ АЭС ВКЛЮЧЕН ВТОРОЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР НАПРЯЖЕНИЕМ 330 КВ
09:45 31.03.2020

На Белоруской АЭС 29 марта впервые включен в работу второй шунтирующий реактор 180 МВар напряжением 330 кВ.

Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», тем самым схема КРУЭ-330 кВ Белорусской АЭС подготовлена к включению в работу оставшихся трех ВЛ 330 кВ: «Белорусская АЭС – Столбцы», «Белорусская АЭС – Молодечно», «Белорусская АЭС – Россь».

Таким образом, в настоящее время в Белорусской энергосистеме эксплуатируются пять управляемых шунтирующих реакторов 330 кВ мощностью 180 МВар на Белорусской АЭС, на подстанциях 330 кВ «Поставы», «Барановичи», «Мирадино», два шунтирующих реактора 750 кВ мощностью 330 МВар на подстанции 750 кВ «Белорусская», а также шесть шунтирующих реакторов 10 кВ малой мощности (20-30 МВар) на подстанциях 330 кВ «Сморгонь», «Лида», «Калийная» и «Мозырь».

В перспективе предусмотрена установка управляемого шунтирующего реактора 180 МВар на подстанции 330 кВ «Россь» и малых шунтирующих реакторов на подстанциях 330 кВ «Столбцы» и «Микашевичи».

Воздушные линии электропередачи номинальным напряжением 330 кВ являются одним из основных источников реактивной мощности и, соответственно, в связи с этим они влияют на уровни напряжения в системообразующей сети объединенной энергосистемы Беларуси. Например, 100 километров воздушных линий электропередачи 330 кВ генерируют в энергосистему порядка 40-50 Мвар (мега вольт-ампер реактивных) реактивной мощности.

С целью компенсации реактивной мощности ВЛ 330 кВ, отходящих от КРУЭ 330 кВ Белорусской АЭС (комплектного распределительного устройства элегазового 330000 вольт), а также реактивной мощности, которую будут вырабатывать генераторы Белорусской АЭС, проектом предусмотрена установка на КРУЭ 330 кВ двух управляемых шунтирующих реакторов на номинальном напряжении 330 кВ и номинальной потребляемой мощностью 180 Мвар каждый.

Первый шунтирующий реактор 180 МВар на Белорусской АЭС был введен в работу в декабре 2018 года и позволил обеспечить возможность включения и нахождения в работе четырех ВЛ 330 кВ: «Белорусская АЭС – Сморгонь», «Белорусская АЭС – Минск Северная», «Белорусская АЭС – Поставы №1 и №2».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
валюта курс
EUR 2.8793
USD 2.6023
RUB 3.2600
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8793 +0.0422
USD 2.6023 +0.0269
RUB 3.2600 -0.0521
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8580 2.8780
USD 2.6020 2.6200
RUB 3.2350 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.1020
EUR/RUB 87.0000 88.5000
USD/RUB 79.5000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте