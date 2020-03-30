На Белоруской АЭС 29 марта впервые включен в работу второй шунтирующий реактор 180 МВар напряжением 330 кВ.

Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», тем самым схема КРУЭ-330 кВ Белорусской АЭС подготовлена к включению в работу оставшихся трех ВЛ 330 кВ: «Белорусская АЭС – Столбцы», «Белорусская АЭС – Молодечно», «Белорусская АЭС – Россь».

Таким образом, в настоящее время в Белорусской энергосистеме эксплуатируются пять управляемых шунтирующих реакторов 330 кВ мощностью 180 МВар на Белорусской АЭС, на подстанциях 330 кВ «Поставы», «Барановичи», «Мирадино», два шунтирующих реактора 750 кВ мощностью 330 МВар на подстанции 750 кВ «Белорусская», а также шесть шунтирующих реакторов 10 кВ малой мощности (20-30 МВар) на подстанциях 330 кВ «Сморгонь», «Лида», «Калийная» и «Мозырь».

В перспективе предусмотрена установка управляемого шунтирующего реактора 180 МВар на подстанции 330 кВ «Россь» и малых шунтирующих реакторов на подстанциях 330 кВ «Столбцы» и «Микашевичи».

Воздушные линии электропередачи номинальным напряжением 330 кВ являются одним из основных источников реактивной мощности и, соответственно, в связи с этим они влияют на уровни напряжения в системообразующей сети объединенной энергосистемы Беларуси. Например, 100 километров воздушных линий электропередачи 330 кВ генерируют в энергосистему порядка 40-50 Мвар (мега вольт-ампер реактивных) реактивной мощности.

С целью компенсации реактивной мощности ВЛ 330 кВ, отходящих от КРУЭ 330 кВ Белорусской АЭС (комплектного распределительного устройства элегазового 330000 вольт), а также реактивной мощности, которую будут вырабатывать генераторы Белорусской АЭС, проектом предусмотрена установка на КРУЭ 330 кВ двух управляемых шунтирующих реакторов на номинальном напряжении 330 кВ и номинальной потребляемой мощностью 180 Мвар каждый.

Первый шунтирующий реактор 180 МВар на Белорусской АЭС был введен в работу в декабре 2018 года и позволил обеспечить возможность включения и нахождения в работе четырех ВЛ 330 кВ: «Белорусская АЭС – Сморгонь», «Белорусская АЭС – Минск Северная», «Белорусская АЭС – Поставы №1 и №2».