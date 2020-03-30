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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОРОМ ГОРОДЕЙСКОГО САХАРНОГО КОМБИНАТА НАЗНАЧЕН ИГОРЬ МАКАР
09:15 31.03.2020
Директором ОАО «Городейский сахарный комбинат» назначен Игорь Макар. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета комбината.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», ранее Игорь Макар занимал должность первого заместителя председателя Миноблисполкома.
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