ЭКОНОМИКА РБ

ДИРЕКТОРОМ ГОРОДЕЙСКОГО САХАРНОГО КОМБИНАТА НАЗНАЧЕН ИГОРЬ МАКАР

09:15 31.03.2020 Директором ОАО «Городейский сахарный комбинат» назначен Игорь Макар. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета комбината. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», ранее Игорь Макар занимал должность первого заместителя председателя Миноблисполкома.