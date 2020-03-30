|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ СЕРВИС ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ЗАПУСТИЛИ В МИНСКЕ
18:04 30.03.2020
В Беларуси на фоне глобальной пандемии коронавируса в разы вырос спрос на покупку продуктов питания в интернете. Чтобы обеспечить всех товарами в условиях ажиотажа, в Минске запустили новый сервис «ХИТдоставка».
«В онлайн-гипермаркете «Е-доставка», как правило, пока есть возможность совершить заказ «сегодня на завтра», но спрос на доставку резко возрастает с каждым днем. Чтобы обеспечить товарами еще большее количество желающих, 26 марта мы запустили новый сервис «ХИТдоставка», ассортимент которого состоит из самых востребованных товаров «Е-доставки». Поскольку перечень товаров нового сервиса значительно меньше, это позволит легче находить площади для складов, быстрее обучать новых сотрудников и, соответственно, быстро увеличивать количество выполняемых заказов в условиях растущего спроса», – расскзал директор ЗАО «Интернет-магазин «Евроопт» Юрий Бутурля.
Ситуацию на рынке интернет-торговли Беларуси прокомментировал директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли Артур Карпович.
«В связи с пандемией коронавируса, рекомендациями оставаться дома и постановлением о самоизоляции въезжающих в Беларусь граждан, как никогда актуальным становится вопрос о дистанционном обеспечении жителей нашей страны всем необходимым ассортиментом товаров. Предлагаем в качестве эксперимента расширить перечень разрешенных для продажи в интернете товарных категорий. В частности, сегодня в Беларуси остается под запретом онлайн-продажа лекарственных средств, алкоголя и табачной продукции. И, например, банально за тем же аспирином, йодом или бинтом приходится идти в аптеку. С одной стороны, это подвергает человека дополнительным рискам. С другой, возникает вопрос, как быть в такой ситуации тем, кто должен находиться в самоизоляции? Получается, они просто не смогут сделать нужные им покупки или же подвергнут рискам других людей», – отметил руководитель АПОТ.
Артур Карпович напомнил, что еще в начале марта Ассоциация предприятий онлайн-торговли направила обращение в Правительство Беларуси с предложением расширить в порядке эксперимента перечень товаров, реализуемых через интернет-магазины.
«Например в России указом президента буквально в один день разрешили продажу лекарств, и сегодня рассматривается возможность продажи алкоголя через интернет-магазины. Во всем мире, почти во всех европейских странах доставка лекарственных средств, алкоголя и табака также разрешена. В том числе это и страны ЕАЭС: Казахстан, Кыргызстан и РАрмения. Поэтому вопрос разрешения таких продаж у нас – актуален как никогда», – подчеркнул руководитель Ассоциации предприятий онлайн-торговли.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2020
Курсы в банках
на 30.03.2020
Конвертация в банках
на 30.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте