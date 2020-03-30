В Беларуси на фоне глобальной пандемии коронавируса в разы вырос спрос на покупку продуктов питания в интернете. Чтобы обеспечить всех товарами в условиях ажиотажа, в Минске запустили новый сервис «ХИТдоставка».

«В онлайн-гипермаркете «Е-доставка», как правило, пока есть возможность совершить заказ «сегодня на завтра», но спрос на доставку резко возрастает с каждым днем. Чтобы обеспечить товарами еще большее количество желающих, 26 марта мы запустили новый сервис «ХИТдоставка», ассортимент которого состоит из самых востребованных товаров «Е-доставки». Поскольку перечень товаров нового сервиса значительно меньше, это позволит легче находить площади для складов, быстрее обучать новых сотрудников и, соответственно, быстро увеличивать количество выполняемых заказов в условиях растущего спроса», – расскзал директор ЗАО «Интернет-магазин «Евроопт» Юрий Бутурля.

Ситуацию на рынке интернет-торговли Беларуси прокомментировал директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли Артур Карпович.

«В связи с пандемией коронавируса, рекомендациями оставаться дома и постановлением о самоизоляции въезжающих в Беларусь граждан, как никогда актуальным становится вопрос о дистанционном обеспечении жителей нашей страны всем необходимым ассортиментом товаров. Предлагаем в качестве эксперимента расширить перечень разрешенных для продажи в интернете товарных категорий. В частности, сегодня в Беларуси остается под запретом онлайн-продажа лекарственных средств, алкоголя и табачной продукции. И, например, банально за тем же аспирином, йодом или бинтом приходится идти в аптеку. С одной стороны, это подвергает человека дополнительным рискам. С другой, возникает вопрос, как быть в такой ситуации тем, кто должен находиться в самоизоляции? Получается, они просто не смогут сделать нужные им покупки или же подвергнут рискам других людей», – отметил руководитель АПОТ.

Артур Карпович напомнил, что еще в начале марта Ассоциация предприятий онлайн-торговли направила обращение в Правительство Беларуси с предложением расширить в порядке эксперимента перечень товаров, реализуемых через интернет-магазины.

«Например в России указом президента буквально в один день разрешили продажу лекарств, и сегодня рассматривается возможность продажи алкоголя через интернет-магазины. Во всем мире, почти во всех европейских странах доставка лекарственных средств, алкоголя и табака также разрешена. В том числе это и страны ЕАЭС: Казахстан, Кыргызстан и РАрмения. Поэтому вопрос разрешения таких продаж у нас – актуален как никогда», – подчеркнул руководитель Ассоциации предприятий онлайн-торговли.