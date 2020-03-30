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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МИНСКЭНЕРГО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ОСВОИЛО 46,8 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
17:43 30.03.2020
РУП «Минскэнерго» по проекту инвестиционной программы на этот год планирует освоить Br301,3 млн инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, фактически за 2 месяца текущего года освоено Br46,8 млн инвестиций, или 16% от запланированного на год объема.
В результате введено в эксплуатацию 39 объектов на сумму Br14,2 млн. В частности, проведена реконструкция электропитания котельного цеха №2 в Борисове, установлен регулируемый электропривод на сетевом насосе СЭ-1250 на Вилейской мини-ТЭЦ».
Благодаря активному инвестированию также удалось переложить 18% от запланированного объема тепловых сетей — всего 11,132 км, в том числе 7,632 км по Минску и 3,505 км — по столичному региону. Введено в эксплуатацию 56,108 км линий электропередачи.
В течение года в соответствии с инвестпрограммой будет продолжена реконструкция и строительство нескольких объектов, продолжены мероприятия по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы.
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