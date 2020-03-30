Во втором полугодии планируется завершить модернизацию Мозырского товарного участка, который является производственным подразделением РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт».

Как пишет портал neft.by, техническое обновление склада хранения нефтепродуктов позволит повысить качество обслуживания клиентов и обеспечить максимально высокий уровень безопасности.

Мозырский товарный участок построен в 1981 году. В 2008 здесь провели масштабную реконструкцию. Ныне объект переживает очередной этап технического и технологического обновления, продиктованный тенденциями рынка.

«Проектом предусмотрена реконструкция въездной группы, станции налива в автомобильные цистерны, модернизация системы улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов. Предполагается обновление ключевых участков, установка дополнительного технологического и противопожарного оборудования, совершенствование системы автоматизации и цифровой связи. Все это делается для того, чтобы повысить качество обслуживания клиентов, увеличить точность приемно-отпускных операций при обороте нефтепродуктов, обеспечить более высокий уровень промышленной, пожарной и экологической безопасности», - рассказал в чем суть перемен заместитель директора – главный инженер предприятия Андрей Бражный.

Уже выполнено более трети запланированного объема. Сейчас идут работы по включению в технологическую схему новой установки по рекуперации паров, завершается модернизации технологических трубопроводов и оборудования налива, благоустройство территории, монтируется санитарно-бытовое здание. При этом проект реализуется без остановки отпуска нефтепродукта потребителям. Делаются лишь краткосрочные перерывы на время проведения огневых и газоопасных работ.

Мозырский товарный участок РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» – это современная нефтебаза. Нефтепродукты поступают сюда по трубопроводу от ОАО «Мозырский НПЗ». Общая емкость резервуарного парка составляет 7 400 кубометров. Здесь также налажен выпуск брендового бензина с присадками. Товарная номенклатура нефтебазы – две марки дизельного топлива и три марки бензина. Мозырский товарный участок работает круглосуточно. Его обслуживает 26 человек.