31 марта 2020 года в Жодино состоится годовое общее собрание акционеров СЗАО «МВЗ» (Могилевский вагоностроительный завод»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут утверждены отчеты директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности СЗАО «МВЗ» за 2019 год и совета директоров организации о проделанной работе в 2019 году, а также обсуждены ключевые показатели эффективности на 2020 год.

На собрании планируется утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов.

Помимо этого, состоится избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии СЗАО «МВЗ» и определен размер для их вознаграждения.

В заключение планируется утвердить Положение об аффилированных лицах СЗАО «МВЗ».