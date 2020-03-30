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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИМ АКЦИОНЕРОВ СЗАО «МВЗ» ПЛАНИРУЕТСЯ УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
17:00 30.03.2020
31 марта 2020 года в Жодино состоится годовое общее собрание акционеров СЗАО «МВЗ» (Могилевский вагоностроительный завод»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут утверждены отчеты директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности СЗАО «МВЗ» за 2019 год и совета директоров организации о проделанной работе в 2019 году, а также обсуждены ключевые показатели эффективности на 2020 год.
На собрании планируется утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов.
Помимо этого, состоится избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии СЗАО «МВЗ» и определен размер для их вознаграждения.
В заключение планируется утвердить Положение об аффилированных лицах СЗАО «МВЗ».
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