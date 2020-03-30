Минчане могут обменять свои чеки «Имущество» на акции 18 столичных ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, при желании можно также приобрести и акции предприятий, находящихся в других регионах страны.

По информации комитета «Минскгоримущество», жители Минска охотно обменивают ИПЧ «Имущество» на акции. На обмен, начиная с 2016 года, предлагались акции 8 акционерных обществ с долей собственности Минска. Сейчас из того списка осталось только одно общество – ОАО «Фабэкс». Также завершился обмен и во многих обществах с долей Республики Беларусь (на данный момент в перечне их всего 17).

Продолжается возврат ИПЧ «Имущество» со спецчекового счета комитета на спецчековые счета граждан. Эта работа ведется во исполнение поручения Президента о ликвидации специализированных инвестиционных фондов и возврате чеков их бывшим акционерам. За 2019 год 60 гражданам были возвращены 4 774 чека. Всего же с 2005 года и по состоянию на 1 января нынешнего года – 785 281 ИПЧ «Имущество» (7 710 жителям столицы). Возвращенные ИПЧ «Имущество» также можно обменять на акции. Информацию по вопросам возврата чеков можно получить по телефону в Минске (017) 334-04-23.

В соответствии с постановлением Совета министров №134 от 28 февраля 2019 года срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 года. С перечнем акционерных обществ, акции которых предлагаются к обмену на ИПЧ «Имущество», можно ознакомиться на сайтах ОАО «АСБ Беларусбанк» и Мингорисполкома (рубрика «Это актуально») или непосредственно в отделениях банка.