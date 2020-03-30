ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


BECLOUD ГОТОВИТ СЕТЬ К ПЕРЕХОДУ В 5G
16:36 30.03.2020

Инфраструктурный оператор beCloud продолжает работы по изучению возможностей ключевых технологий беспроводных мобильных сетей для применения их в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, 23 марта в центре Минска был запущен тестовый кластер Единой сети LTE, базовые станции которого модернизированы по технологии 4T4R, позволяющей увеличить пропускную способность сети, не задействуя дополнительный частотный ресурс.

Бурный рост трафика ведет к тому, что зачастую ресурсов базовых станций становится недостаточно. Для удовлетворения возрастающего со стороны рынка спроса в первую очередь рассматриваются варианты модернизации существующей сети. В этой ситуации 4T4R является наиболее прогрессивным решением для повышения пропускной способности базовых станций.

Стоит отметить, что 4T4R является базисом к быстрому переходу в 5G. Применение 4T4R позволяет использовать режим работы MultiUser MIMO, входящий в стек заявленных технологий 5G и создающий до 4 одновременных подключений для нескольких пользователей, передавая по 4 потока данных одновременно, что улучшает производительность сети.

Тестирование технологии в действующем кластере незамедлительно продемонстрировало рост пропускной способности в 1,5 раза, средняя скорость на пользователя увеличилась с 20 до 30 Мбит/с.

По результатам тестирования, которое продлится не менее 6 месяцев, будет принято решение по дальнейшему применению новых технологий до появления полноценного 5G-решения.

beCloud является одним из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в Беларуси. Провайдер оказывает услуги на базе собственных телекоммуникационных сетей и дата-центра, основываясь на лучших мировых практиках и инновационном опыте лидеров. Компания с семилетней историей (была основана 19 декабря 2012 года) стала первым инфраструктурным оператором страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
валюта курс
EUR 2.8793
USD 2.6023
RUB 3.2600
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8793 +0.0422
USD 2.6023 +0.0269
RUB 3.2600 -0.0521
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8700 2.8880
USD 2.6000 2.6200
RUB 3.2400 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 30.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1070
EUR/RUB 87.8000 89.0000
USD/RUB 79.7000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте