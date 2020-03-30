Инфраструктурный оператор beCloud продолжает работы по изучению возможностей ключевых технологий беспроводных мобильных сетей для применения их в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, 23 марта в центре Минска был запущен тестовый кластер Единой сети LTE, базовые станции которого модернизированы по технологии 4T4R, позволяющей увеличить пропускную способность сети, не задействуя дополнительный частотный ресурс.

Бурный рост трафика ведет к тому, что зачастую ресурсов базовых станций становится недостаточно. Для удовлетворения возрастающего со стороны рынка спроса в первую очередь рассматриваются варианты модернизации существующей сети. В этой ситуации 4T4R является наиболее прогрессивным решением для повышения пропускной способности базовых станций.

Стоит отметить, что 4T4R является базисом к быстрому переходу в 5G. Применение 4T4R позволяет использовать режим работы MultiUser MIMO, входящий в стек заявленных технологий 5G и создающий до 4 одновременных подключений для нескольких пользователей, передавая по 4 потока данных одновременно, что улучшает производительность сети.

Тестирование технологии в действующем кластере незамедлительно продемонстрировало рост пропускной способности в 1,5 раза, средняя скорость на пользователя увеличилась с 20 до 30 Мбит/с.

По результатам тестирования, которое продлится не менее 6 месяцев, будет принято решение по дальнейшему применению новых технологий до появления полноценного 5G-решения.

beCloud является одним из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в Беларуси. Провайдер оказывает услуги на базе собственных телекоммуникационных сетей и дата-центра, основываясь на лучших мировых практиках и инновационном опыте лидеров. Компания с семилетней историей (была основана 19 декабря 2012 года) стала первым инфраструктурным оператором страны.