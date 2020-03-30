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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКОЕ КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛО СВЫШЕ 740 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
16:19 30.03.2020

Столичная коммерческая организация на протяжении трех лет оказывала услуги в сфере недвижимости, не получив специального разрешения (лицензии) на этот вид деятельности. Факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, оперативники финансовой милиции установили, что консалтинговое агентство оказывало клиентам услуги по подбору объектов недвижимости, сопровождению сделок купли-продажи, консультированию и т.д. Выяснилось, что желающие приобрести квартиру обращались к представителям застройщика, а они направляли клиентов в это столичное агентство, с которым впоследствии заключался договор на оказание консультационных услуг и сопровождение сделки. Плата за риэлтерские услуги составляла от 500 до 700 долларов в эквиваленте.

Деятельность коммерческой организации была незаконной, поскольку она не имела лицензии, выдаваемой Министерством юстиции. Всего за три года агентство получило доход на сумму свыше 740 тыс. рублей.

Прокуратурой города Минска в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).
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