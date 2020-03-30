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ЭКОНОМИКА РБ
АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО 11 МАЯ
16:11 30.03.2020
Аттестация и переаттестация специалистов рынка ценных бумаг не будет осуществляться до 11 мая 2020 года. Об этом сообщает Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси.
Аттестация и переаттестация приостановлены «с целью предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019», поясняется на сайте Минфина.
«Лица, у которых в этот период заканчивается срок действия квалификационного аттестата, смогут подать документы и пройти переаттестацию, а при необходимости также и обучение на курсах повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг, после возобновления их проведения», - говорится в сообщении.
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