Аттестация и переаттестация специалистов рынка ценных бумаг не будет осуществляться до 11 мая 2020 года. Об этом сообщает Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси.

Аттестация и переаттестация приостановлены «с целью предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019», поясняется на сайте Минфина.

«Лица, у которых в этот период заканчивается срок действия квалификационного аттестата, смогут подать документы и пройти переаттестацию, а при необходимости также и обучение на курсах повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг, после возобновления их проведения», - говорится в сообщении.